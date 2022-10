Ophef in VS na nieuwe hersenschudding 24-jarige quarterback: ‘Tijd om te stoppen’

,,Als je van je leven, je familie en je kinderen houdt, is het tijd om met opgeheven hoofd weg te lopen", zei Omalu bij TMZ Sport, nadat Tagovailoa vorige week van het veld was gedragen tijdens het duel met Cincinnati. Een pijnlijk beeld, want een week eerder moest diezelfde Amerikaan na een tackle in de eerste helft tegen Buffalo omhoog worden gehouden door twee lijnrechters. In de tweede helft speelde hij gewoon door.

Na de harde klap tegen Cincinnati werd de 24-jarige quarterback afgevoerd naar het ziekenhuis. Een dag later werd hij echter alweer ontslagen en voegde hij zich direct bij het team. De beroemde neuropatholoog Omalu is ervan overtuigd dat Tagovailoa zware en permanente hersenschade heeft opgelopen na de harde tackle van de Cincinnati-verdediger.

Volledig scherm Tagovailoa wordt van het veld gedragen tijdens het duel met Cincinnati Bengals. © AFP

Meer prominente namen uit de sport spraken zich na deze kwestie uit over hersenschade die de jonge sporters oplopen. Oud-speler Jack Brewer gaf bij Fox Sports aan dat Tagovailoa nooit op het veld had mogen staan. ,,Dat is moeilijk te begrijpen. Op een gegeven moment moet de menselijkheid het overnemen. Met mijn verleden in de sport en ervaring met hersenschuddingen, is het heel moeilijk om hiernaar te kijken. Ik heb zo veel vrienden die vroeg zijn gestorven of nog steeds last hebben van de gevolgen.”

Tom Brady mengde zich in een podcast van hetzelfde medium ook in de discussie. De American Football-legende gaf aan dat hersenschuddingen nu eenmaal ‘een onderdeel van contactsporten’ zijn. ,,Ik vind dat we moeten focussen op preventie van ernstige blessures. Je moet pro-actief bezig zijn met je gezondheid en je lichaam met goede voeding in staat brengen om elke blessure aan te vechten.”