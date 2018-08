Opmerkelijke rentree Postma: ‘Ik wil geschiedenis schrijven’

Aan zeilervaring ontbreekt het Pieter-Jan Postma niet, maar een voorbereiding van slechts zes weken is verre van ideaal voor een wereldkampioenschap. Toch werd Postma, die twee jaar geleden nog afscheid had genomen van het olympisch zeilen, gisteren derde in de Finnklasse.

Door Lisette van der Geest

Een leenboot en zes weken training, dat bracht zeiler Pieter-Jan Postma (36) gisteren naar WK-brons. Na drie olympische optredens dacht hij twee jaar geleden na de Spelen in Rio: het is goed zo. Ik stop met de Finnklasse. Hij verkocht al zijn spullen en richtte zich op een nieuw leven. Een zonder olympische missie.

Postma, door vrienden, bekenden en zichzelf doorgaans Pee-Jay genoemd, ging vervolgens ‘allerlei andere dingen doen’. Dingen die wel altijd verband hielden met varen – dat zit nou eenmaal in zijn bloed. Hij zeilde in catamarans, de snellere boten. Hij deed matchraces, wedstrijden een tegen een en leidde teams als schipper. ,,Supercool, we hadden goede resultaten, ik leerde daar veel van anderen én dat ik zelf kon aansturen.”

Maar daarna kwam de WK in Aarhus in zicht. En hoorde hij Nicholas Heiner zeggen: ,,Ik wil daar de selectie voor de Spelen in Tokio aftikken.” Elk land kan per klasse maar één zeiler afvaardigen en Heiner waande zich veilig voor Nederlandse concurrenten. Hij zette al een paar jaar alles op alles, was zelfs achttien kilo aan spiermassa aangekomen om mee te kunnen in de klasse voor zware mannen. Postma: ,,Ja, maar ik dacht: als ik nog naar de Spelen wil gaan, is dit mijn laatste kans. Als Nic hier aftikt, ga ik het niet over zes jaar alsnog proberen. Ik was ook wel benieuwd naar wat ik kon na het goede voorjaar in andere boten.”

Postma meldde zich bij het Watersportverbond, sprak dealers aan en kreeg te horen: ,,Super leuk dat je dit gaat doen, Pee-Jay. Van mij kun je een boot lenen.” Hetzelfde gebeurde met een mast en een zeil. In het Deense Aarhus hoopte hij in de top acht te eindigen, om de selectieprocedure van de bond zo open te houden. Het werd de derde plek, twee plaatsen voor Heiner. Voor Postma is het zijn vijfde WK-medaille ooit. ,,Bizar. Een superleuk begin. Dit voelt nieuw aan.”

Aan kracht ontbreekt het hem niet, maar hij is minder fit dan zijn concurrenten, zegt Postma. ,,Ik mis longinhoud. Maar door mijn ervaring van drie Spelen heb ik wel een voordeel. Daarnaast had ik keihard getraind voor Rio, soms komen uren aan training pas later eruit. En ik heb nieuwe inzichten, kies nu anders dan in het verleden. Ik ging drie keer als een van de favorieten naar de Spelen, maar het lukte steeds niet om op het moment dat het moest te scoren. Achteraf weet ik dat ik te krampachtig en te geforceerd was.”

Volledig scherm Pieter-Jan Postma tijdens de Olympische Spelen in Rio. © Getty Images

In Londen werd hij vierde, nadat hij door een strafrondje zijn kans op brons verspeelde. In Rio en Peking eindigde hij ook naast het podium. ,,Denk niet dat het zo makkelijk was om weer te beginnen hier”, zegt hij telefonisch vanuit Aarhus. ,,Het verleden was niet allemaal hallelujah, als je de boot weer instapt denk je wel even terug aan de frustratie en pijn die er was. En je legt jezelf weer druk op, moet met je ballen voor het blok, zeg maar.”

Geschiedenis schrijven

Tegelijkertijd doet het varen en vooral het presteren hem goed. Door zijn derde plek is hij in een directe strijd met Heiner verwikkeld. Maar Postma zegt zich niet op die confrontatie te willen richten. ,,Ik haal niet het maximale uit mezelf als ik met die strijd bezig ben. Ik richt me op wat ik écht graag wil: geschiedenis schrijven, de winst van olympisch goud.”

Of dit lukt is een tweede. Binnenkort heeft Postma een gesprek met het Watersportverbond over de mogelijkheden. ,,Ik wil er alleen voor gaan als ik er álles uit kan halen. En ik zal volgend jaar op twee belangrijke meetmomenten goed moeten presteren.”