Oppermachtig Oranje herstelt zich tegen België van tik Argentinië

Opnieuw goud voor vrouwen acht in wereldbe­ker

13:48 De Nederlandse vrouwen acht heeft ook bij de tweede wereldbeker roeien in het Oostenrijkse Linz goud veroverd. De ploeg van hoofdcoach Josy Verdonkschot finishte in een tijd van 6.03,780. Nieuw-Zeeland eindigde als tweede in 6.05,560 en Australië kwam als derde over de finish (6.09,550).