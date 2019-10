Oppermachtige Hassan snelt ook op 1500 meter naar wereldtitel

Tweemaal goud op één WK. En dan ook nog zo'n tijd op de 1500 meter. In de geschiedenis zijn slechts vijf vrouwen sneller geweest. Deze week in Doha schept hoge verwachtingen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Ze zal er favoriet zijn op meerdere afstanden. Maar waar gaat ze trainen, in aanloop naar dat toernooi? Het Nike Oregon Project staat onder druk na de schorsing van haar coach Alberto Salazar. Ze is haar coach kwijt, moet de ontwikkelingen afwachten, maar zal ook in gesprek met de Atletiekunie en haar management gaan om te bepalen of het handig is om bij de groep te blijven nu is bewezen dat er in het verleden is gesjoemeld.



Het is op dit moment zorg voor later. Ondanks een roerige week is Hassan de koningin van het toernooi.