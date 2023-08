Opschudding bij WK atletiek: golfkarretjes met atleten botsen op elkaar

Van de organisatie kwamen geen officiële mededelingen, maar ze besloot wel de volgorde van de heats te veranderen en met de tweede heat, met daarin de Nederlander Taymir Burnet, te beginnen. Op latere beelden vanuit de zogeheten callroom leek het er al op dat Hudson geen letsel had en zich samen met de anderen voorbereidde op de race. Hij kwam na een medische check de baan op en liep gewoon mee in zijn heat. Lyles won die in 19,76, Hudson werd vijfde in 20,38 en was uitgeschakeld.