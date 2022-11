Oranje handbalsters na zege op Montenegro al zeker van ticket voor WK 2023

Abdi Nageeye op podium bij beroemdste marathon ter wereld: ‘Trots dat ik veel lef heb getoond’

In een hete, vreemde, tumultueuze editie van de New York Marathon is Abdi Nageeye derde geworden. In Central Park vierde hij de podiumplaats met de Nederlandse vlag om zijn schouders. ,,Het is gewoon belangrijk dat ik elke keer podium pak.”

6 november