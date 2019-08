Oranje houdt olympische droom in leven na thriller tegen Zuid-Korea

Bijna leek Oranje nog voor de krakers tegen België en Verenigde Staten zich al te verslikken in Zuid-Korea, met de 24ste positie op de wereldranglijst het minste van de vier landen deze dagen in Ahoy. Nederland is de nummer 15, België staat 12de en de VS is 2de van de wereld. De winnaar van de vierkamp plaatst zich voor de Spelen van volgend jaar in Tokio. Morgen volgt de ‘Derby der Lage Landen', zondag is het sluitstuk tegen de Amerikanen.



Oranje begon vanmiddag uiterst nerveus en verslikte zich tegen Zuid-Korea vooral in de zogenaamde big points. Pas na de tweede set herpakten de ‘Lange Mannen’ zich. De ploeg van de Italiaanse bondscoach Roberto Piazza gooide de schroom De cruciale derde set werd nipt gewonnen, waarna Oranje de vierde en beslissende vijfde set veel te sterk bleek voor de Aziaten.