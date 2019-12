Oranje moet nog flink aan de bak na nederlaag tegen Duitsland

Toussaint met nieuw Nederlands record naar EK-finale 50 meter rugslag

7 december Kira Toussaint heeft weer een Nederlands record verbeterd. De 25-jarige rugslagspecialiste was op de EK kortebaan de snelste in de halve finales van de 50 meter rugslag in 25,75 seconden, vier honderdsten onder de nationale toptijd die ze in oktober in Amsterdam klokte (25,79).