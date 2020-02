Oranje nu wel langs Argentinië

Samenvatting Hockeyers winnen opnieuw na shoot-outs van Argentinië

1:16 De Nederlandse hockeymannen hebben het zesde duel in de Pro League gewonnen. Oranje was in Buenos Aires in de shoot-outs met 4-3 te sterk voor Argentinië. Na reguliere speeltijd stond de stand van 2-2 op het scorebord. Een dag eerder eindigde de eerste ontmoeting tussen de twee teams ook in 2-2. Oranje zegevierde toen ook na shoot-outs (3-1).