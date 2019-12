Oranje verslaat Rusland in ware handbalkraker en staat in WK-finale

Nederland en Rusland speelden in Kumamoto een spannende en aantrekkelijke wedstrijd. Het tempo lag hoog, er werd zoals verwacht stevig verdedigd. Rusland werd, gek genoeg, voor het eerst dit toernooi pas écht getest. Het had, onder druk van Oranje, wat moeite met de passing en moest ook een paar keer aan de noodrem trekken. Daarom had Nederland, idealiter, met een net wat gunstigere uitgangspositie dan 16-16 de rust in kunnen gaan. Twee keer in overtal, twee ballen op de paal en een enkele misser maakten dat de ploeg van Emmanuel Mayonnade het minimale overwicht halverwege niet in de score kon uitdrukken. Alleen op 1-0, 9-8 en 13-12 leidde Rusland even korte tijd. Al moet ook gezegd dat Tess Wester met een paar knappe reddingen een aantal Russische treffers had voorkomen.



De tweede helft werd bepaald niet minder enerverend. Dan weer leek Rusland een gaatje te slaan, na een korte periode met zelfs twee speelsters meer. Dan weer stond de Nederlandse defensie zo goed, dat er geen Russische bal meer doorheen kwam. Een minuut voor tijd was het 32-32 en kon niemand iets zinnigs zeggen over wie dit zou gaan winnen. Van der Heijden werd de matchwinner, Rusland kreeg nog één aanval, maar die ging de mist in.



Zo blijft Nederland pieken op grote toernooien. Op de laatste EK’s en WK’s haalt de ploeg steeds minstens de halve finale. Maar deze finale was echt onverwacht. Nederland is sterk verjongd en had een zware loting in de groepsfase en daarna het hoofdtoernooi. Maar zelfs na drie klappen blijft de ploeg overeind. En nu lonkt zelfs de wereldtitel.