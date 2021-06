Oranjehockeyers veroveren zesde Europese titel na miraculeuze ontsnapping

Afzwaaien­de Verkerk verliest in strijd om brons van Steenhuis

11 juni Marhinde Verkerk (35) is er op de WK in Boedapest in haar laatste judowedstrijd uit haar loopbaan niet in geslaagd een bronzen medaille te pakken. De wereldkampioene van 2009 verloor op waza-ari van haar landgenote Guusje Steenhuis, die Nederland in de klasse tot 78 kilogram mag vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Tokio.