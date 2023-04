Oud-journalist Maarten Noppen (71) overleden

Oud-sportjournalist Maarten Noppen is op 71-jarige leeftijd overleden. De Rotterdammer werkte lange tijd voor de sportredactie van het AD nadat hij eind jaren’70 de overstap had gemaakt van het persbureau ANP.

Hij was aanvankelijk vooral bekend als de wielerspecialist van het AD. Met zijn bourgondische taalgebruik, in de journalistieke wereld ook wel ‘Noppentaal’ genoemd, en in krachtige krantenkoppen beschreef hij alle klassiekers en grote wielerrondes, waaronder vele jaren de Tour de France.

In de jaren’90 maakte hij de overstap naar het tennis. Noppen versloeg een groot aantal Grand Slams en andere toernooien in de periode waarin de generatie rond Richard Krajicek de stap naar de wereldtop maakte. Op de sportredactie was hij verder lange tijd verantwoordelijk voor de berichtgeving van het buitenlands voetbal.

Bij het AD nam hij afscheid als chef van de reisbijlage. Want naast sport en koken was reizen een van zijn grote passies. Daarna was Noppen nog hoofdredacteur van het magazine Wieler Revue. Hij was weduwnaar en laat een dochter na.