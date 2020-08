Oud-turnsters overhandigen boek over misstanden opnieuw aan KNGU

Zeven jaar na het uitkomen van ‘De onvrije oefening’, waarin oud-turnsters Stasja Köhler en Simone Heitinga uit eigen ervaring de misstanden in het turnen beschrijven, is het boek opnieuw aangeboden aan de Gymnastiekunie. Voorzien van de noodkreet nu echt in te grijpen en niet langer weg te kijken.

Door Rik Spekenbrink



Köhler sprak gisteren bij de Amsterdamse uitgeverij drie uur lang met KNGU-directeur Marieke van der Plas. Samen met oud-turnsters Renske Endel en Danila Koster overhandigde ze haar het boek ‘De onvrije oefening’, uitgekomen in 2013. Daarin beschrijven Köhler en Heitinga het grensoverschrijdende gedrag van trainers in de turnwereld, met name Gerrit Beltman.

De KNGU nam het boek destijds ook in ontvangst en lastte een onderzoek in, maar de uitkomsten werden nooit openbaar gemaakt en Beltman en andere genoemde trainers bleven gewoon werken als trainer. Onlangs bekende hij in het Noordhollands Dagblad jonge turnsters fysiek en geestelijk te hebben mishandeld. Zijn verhaal veroorzaakte een golf van reacties uit de turnwereld. Verschillende oud-topsporters kwamen, soms opnieuw, naar buiten met hun verhalen. De KNGU zette vervolgens bondstrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma op non actief, in afwachting van een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden in de sport. Drie andere trainers zijn door hun verenigingen tijdelijk van hun werkzaamheden met turnsters van het Nederlands team gehaald.

Quote Er heerst wantrouwen bij ons, nadat er jarenlang niets is gedaan met de geluiden uit ons boek en andere verhalen van slachtof­fers. Stasja Köhler

Köhler vertelt gemengde gevoelens over te hebben gehouden aan het gesprek bij de KNGU. ,,We hebben het boek overhandigd met de opmerking om nooit meer weg te kijken. Een noodkreet: het moet echt anders. Ik stel het op prijs dat Marieke de tijd nam om uitgebreid met ons te spreken. Maar we hebben geen beloftes gekregen dat er harde maatregelen komen voor de genoemde coaches. Dat snap ik, er moet eerst een onderzoek komen. Maar er heerst wantrouwen bij ons, nadat er jarenlang niets is gedaan met de geluiden uit ons boek en andere verhalen van slachtoffers. Volgens mij zijn we het er allemaal over eens dat de rotte appels weg moeten. Of dat gebeurt, is de vraag. We hebben het ook gehad over hoe het dan anders en beter moet. Daar werd goed naar geluisterd. Voor veel turnsters is het nog lastig om daarover na te denken. Zij zijn nog bezig met bezig met hun eigen verwerking. Wij hadden gisteren ook alledrie weer tranen in de ogen bij de overhandiging. Het is nog steeds lastig om erover te praten, de emoties zitten hoog.”

Köhler, Koster en Endel gaven bij de KNGU ook aan dat het voor turnsters eenvoudiger moet zijn om een melding te maken van een misstand. ,,Je moet nu echt op zoek hoe en waar je zo’n melding kan doen. Zelfs als je het hebt gevonden, is het moeilijk. Dat moet simpeler. Daarnaast hopen we dat de bond transparant is en turnsters op de hoogte houdt hoe het ervoor staat. En behalve kijken naar een betere toekomst, wat natuurlijk goed is, mag de nazorg aan onze groep niet worden vergeten.”