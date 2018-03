Overboord geslagen zeiler Volvo Ocean Race opgegeven

Hoewel Fisher reddingskleding droeg, slaagde schipper David Witt en de rest van het team op de Scallywag er niet in de zeiler terug te vinden. ,,Gezien de temperatuur van het koude water, de onstuimige zee en de tijd die is verstreken sinds hij overboord sloeg, moeten we aannemen dat John verloren is'', verklaarde Brisius. ,,Dit is een tragedie en we zijn er allemaal kapot van."