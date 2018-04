Pacers dwingen zevende duel af tegen Cavaliers

Niet sterspeler LebBron James van de Cavaliers, maar Victor Oladipo van de Pacers was de grote man van de wedstrijd. Met 28 punten was de 25-jarige Amerikaan effectiever dan James die in deze wedstrijd slechts tot 22 punten kwam. In de vijfde wedstrijd was de speler van Cleveland nog goed voor 44 punten. ,,Met deze prestatie kunnen we nooit een wedstrijd winnen", mopperde James, die nog nooit in de eerste ronde van de play-offs is uitgeschakeld.