Partij voor de Sport? ‘Dat zit bij de meeste politici niet in de genen’

Door Pim Bijl



Heel soms ging het de voorbije weken even over topsport in politiek Den Haag. Toen Wopke Hoekstra tegen de regels in op het ijs van Thialf was gestapt met Sven Kramer. In het lijsttrekkersdebat waarin Jesse Klaver dacht dat Ronald Koeman nog bondscoach was van het Nederlands elftal. Of bij stoere statements over het organiseren van een Elfstedentocht en over het WK voetbal in Qatar.