Pau Gasol wil nog niets weten van terugkeer naar Barcelona

NK atletiek Van Gool heerst op de 60 meter sprint, Schilder wint titel­strijd in kogelsto­ten

20 februari Sprinter Joris van Gool heeft zijn Nederlandse titel op de 60 meter geprolongeerd. De Brabander was in het Omnisport van Apeldoorn verreweg de snelste in de finale. Hij klokte een tijd van 6,62, net iets boven zijn Nederlands record van 6,58, dat hij eerder deze winter liep in Dortmund.