Petrucci wint race vol spektakel op Le Mans

Het betekende de eerste zege van het seizoen voor de Ducati-coureur die was gestart vanaf de derde plek. De race begon wat later dan gepland omdat het kort een paar minuten voor aanvang begon te regenen. Iedereen gingen meteen naar de pits om (banden)aanpassingen te doen. Voor een aantal coureurs betekende het de eerste natte race in de MotoGP. Dat zorgde voor extra spanning, maar het was uitgerekend routinier Valentino Rossi die in de eerste ronde onderuit ging. Het betekende de derde valpartij op rij voor de Italiaan, die kort na z’n val de strijd staakte.



In het restant gebeurde er van alles op het (deels) natte circuit, met Petrucci als uiteindelijk winnaar. Misschien nog wel opmerkelijker was de tweede plek van Alex Marquez. Het broertje van de geblesseerde wereldkampioen Marc Marquez begon de race vanaf plaats achttien en rukte op indrukwekkende wijze op. Het betekende zijn eerste podiumplek in de MotoGP én het eerste podium voor Honda dit seizoen. KTM-coureur Pol Espargaro werd derde.