Philadelphia 76ers stuurt coach na zeven jaar weg

video Dobber derde op 400 meter bij debuut in Diamond League

23 augustus Jochem Dobber heeft zijn debuut in de Diamond League gevierd met een podiumplaats. Hij eindigde in Stockholm als derde op de 400 meter. Dobber finishte in een tijd van 46,23 seconden. De Noor Karsten Warholm zegevierde in 45,05, gevolgd door de Sloveen Luka Janezic als tweede (45,85).