Phoenix Suns en Miami Heat één zege verwijderd van Conference-finales

Aan de westkant was Phoenix Suns te sterk voor Dallas Mavericks: 110-80. Beide topteams leiden hun best-of-seven met 3-2. De winnaars van de Conference-finales plaatsen zich voor de eindstrijd om de titel in de NBA.



Bij de riante zege van Miami, de beste ploeg in de oostelijke divisie in het reguliere seizoen, was Jimmy Butler (23 punten) de uitblinker. Philadelphia zag vedette Joel Embiid, opnieuw met een gezichtsmasker wegens een gebroken oogkas, niet zijn vertrouwde niveau halen. Met 17 punten was hij wel de topschutter van de ploeg.

Phoenix werd aan de zege geholpen door met name Devin Booker (28 punten) en Deandre Ayton, die tot 20 punten en 9 rebounds kwam. De Suns liepen pas na de pauze weg bij hun opponent, die eerder in de partij nog met 8 punten voorsprong leidde. Luka Doncic was met 28 punten en 11 rebounds opnieuw belangrijk voor de Mavericks, maar het was niet voldoende.

Achtvoudig All Star Bob Lanier overleden

Voormalig NBA-speler Bob Lanier is dinsdag op 73-jarige leeftijd overleden na een ziekte. Adam Silver, topman van de Amerikaanse basketbalcompetitie, bevestigde het nieuws en noemt hem “een van de meest getalenteerde centers uit de geschiedenis”.

Achtvoudig All Star Lanier was met zijn lengte van 2 meter 11 en gewicht van 113 kilogram een imposante verschijning. Met name in de jaren 70 schitterde hij in het shirt van de Detroit Pistons. In tien seizoenen was hij er goed voor gemiddeld 22,7 punten en 11,8 rebounds per wedstrijd. Pas met Milwaukee Bucks, zijn enige andere ploeg in de NBA, bereikte hij in het seizoen 1983-1984 voor het eerst een Conference-finale.

De New Yorker met schoenmaat 57 werd acht keer geselecteerd voor de All-Star Game, waarin hij in 1974 tot beste speler (MVP) werd uitgeroepen. Na zijn spelerscarrière werd Lanier opgenomen in de NBA Hall of Fame en had hij korte tijd Golden State Warriors onder zijn hoede.

Einde seizoen Morant?

De basketballers van Memphis Grizzlies missen voorlopig hun vedette Ja Morant. De 22-jarige pointguard kampt met een knieblessure en komt mogelijk niet meer in actie in de play-offs om de titel in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Die kunnen voor Memphis overigens al snel voorbij zijn. De ploeg staat in de tweede ronde in een best-of-seven met 3-1 achter tegen Golden State Warriors.

Morant liep in het derde duel met de Warriors een botkneuzing in zijn rechterknie op. Zijn ploeg moet woensdag een voortijdige uitschakeling zien te voorkomen. Bij de enige zege op de Warriors tot nu toe was Morant nog goed geweest voor 47 punten. Memphis meldt ook bij een eventueel vervolg van de play-offs niet meer op Morant te rekenen.

