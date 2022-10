Phoenix Suns sloopt NBA-kampioen Golden State Warriors dankzij uitblinker Devin Booker

Na een goede start van het seizoen liet Booker, in zijn eerste drie duels al goed voor 96 punten, zich ook tegen de Warriors gelden. Hij was tegen de regerend kampioen de man van de avond en nam ruim een kwart van de punten voor zijn rekening.

,,Zij zijn de titelhouders. Ze hebben een bepaalde status, een reputatie en zitten op de troon. Elke keer dat we tegen ze spelen doen we er alles aan en willen we competitief zijn”, zei Booker na de zege. De man van de wedstrijd ging ook nog kort in op het voorval met Thompson. ,,Ik hou van Klay Thompson en ben een groot fan van hem. Maar dat neemt niet weg dat we elkaar een beetje uit de tent lokken”, aldus Booker, die met zijn ploeg op drie zeges staat in de Western Conference. De Warriors staan na vier wedstrijden op twee overwinningen.