Pieter Braun staakt zevenkamp: ‘Ik ga risico's nemen’

Otter kiest op WK voor dezelfde shorttrac­kers als op EK

25 februari De Nederlandse shorttrackselectie voor het WK in Dordrecht van volgende week kent geen verrassingen. Bondscoach Jeroen Otter heeft voor het individuele toernooi dezelfde zes rijders en rijdsters geselecteerd als voor het EK van vorige maand in Gdansk in Polen.