Pieter van den Hoogenband: ‘Ik vond het verschrikkelijk om sommige dingen te horen en lezen’

Met samenvatting EK handbal: Oranje heeft handen vol aan Roemenië, maar wint uiteinde­lijk wel

Nederland heeft de eerste wedstrijd op het EK handbal in een zege om weten te zetten. De ploeg van bondscoach Per Johansson had het lastig tegen Roemenië, maar trok in Skopje uiteindelijk met 29-28 aan het langste eind.

5 november