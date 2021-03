Pijnlijke aftocht titelverdediger McIlroy in Florida

Atlete Koster door het stof na uithaal: ‘Sorry voor dit belabberde interview’

6 maart Atlete Maureen Koster ging vrijdag bij de EK indoor in het Poolse Torun in de finale van de 3000 meter onderuit. De ontgoochelde atlete sprak vervolgens bij de NOS de hoop uit dat de concurrente die haar op de hielen had getrapt gediskwalificeerd zou worden. Daar kwam ze een dag later op Twitter op terug.