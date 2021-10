Pim Bijl trainde 2,5 jaar voor die ene dag: ‘Ik verwijder Tinder, mooie vrouwen leiden alleen maar af’

Biles pleit voor vertrek olympisch bestuur: ‘Niet genoeg gedaan om misbruik aan te pakken’

14 oktober Simone Biles en drie andere Amerikaanse topturnsters hebben in een brief aan het Congres gepleit voor het vertrek van het voltallige bestuur van het olympisch en paralympisch comité van de Verenigde Staten. Volgens Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman en Maggie Nichols heeft het bestuur van het USOPC onvoldoende actie ondernomen in de misbruikzaak rond teamarts Larry Nassar. Hij werd begin 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar vanwege seksueel misbruik van honderden jonge turnsters.