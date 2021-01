Podcast | Alles over hardlopen met een trainingsschema

Spectacu­lai­re Hahnenkamm­ren­nen voor skiërs dag verplaatst wegens regen

23 januari De voor zaterdag geplande Hahnenkammrennen voor de alpineskiërs in het Oostenrijkse Kitzbühel is afgelast. De internationale skifederatie FIS heeft dat besluit genomen omdat regenval de piste in een te slechte staat heeft gebracht. De wedstrijd is verplaatst naar zondag.