Podcast | Crossen door de modder, het veld en het zand

Meppelink en Keizer dringen door tot halve finales

16 november Madelein Meppelink en Sanne Keizer zijn bij het beachvolleybaltoernooi in Chetumal in Mexico doorgedrongen tot de halve finales. Het als tweede geplaatste Nederlandse duo won zaterdag in de kwartfinale van het Braziliaanse duo Barbara/Fernanda: 21-17 21-18. Het toernooi in Mexico maakt deel uit van de World Tour (vier sterren).