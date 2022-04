Podcast De Pacer | ‘Abdi & Abdi, vrienden voor het leven’

Zij aan zij op een bank in het atletenhotel, waar de Europees recordhouder en de Nederlands recordhouder deze dagen overnachten, slaan de twee ook zijwegen in. Want: waarom spendeerde Bashir zoveel uren in een zwembad? Wanneer ergeren ze zich aan elkaar? Waarom komen Ethiopische coaches tegenwoordig bij hun trainingen spieken? En hoe zorg je er tijdens de marathon voor dat de pijn in gedachten verdwijnt?