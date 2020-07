Podcast | Wilma van Onna over haar bijzondere carrière, bekendheid en elke dag hardlopen

Herlings na rustpauze klaar voor internatio­na­le rentree in Axel

16:08 Jeffrey Herlings komt zondag in actie tijdens de internationale trainingswedstrijd in Axel. De crosser uit Oploo liet afgelopen weekend de wedstrijd in Arnhem nog schieten, maar is er bij de laatste test voor de herstart van het WK, op 9 augustus in Letland, weer bij.