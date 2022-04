Poetin neemt het op voor betrapte Valieva: ‘Doping bij kunstrijden is zinloos’

De prestaties van kunstschaatsster Kamila Valieva kunnen niet beïnvloed zijn door dopinggebruik, zegt de Russische president Vladimir Poetin. Hij ontving vandaag de Russische medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen in Peking voor een huldiging in het Kremlin.

Valieva, die dinsdag 16 jaar is geworden, werd in december betrapt op doping bij de Russische kampioenschappen. De positieve test kwam pas aan het licht op 8 februari, een dag nadat zij met de Russische ploeg Olympisch goud had veroverd in de landenwedstrijd.

De jonge kunstrijdster mocht ondanks alle ophef toch starten in de individuele wedstrijd, waarin zij de topfavoriete was voor het goud. Maar door alle commotie was zij zo van slag dat zij haar vrije kür verprutste en zelfs helemaal naast de medailles greep.

Poetin zei dat de prestaties van Valieva niet hadden kunnen worden bereikt met behulp van verboden middelen. ,,Door haar inzet heeft ze de sport op het niveau van een echte kunstvorm gebracht”, zei Poetin tijdens de live op de Russische televisie uitgezonden prijsuitreiking. ,,Zo’n perfectie kan niet eerlijk worden bereikt met behulp van aanvullende stoffen of gemanipuleerd. Dat is zinloos. We weten heel goed dat deze aanvullende stoffen niet nodig zijn bij kunstschaatsen.”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloot eerder al geen medailles uit te reiken bij de landenwedstrijd totdat de dopingzaak van Valieva is opgelost. Dat kan nog maanden duren.

