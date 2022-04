Polen en Slovenië nieuwe gastlanden WK volleybal voor mannen

'Als je Tiger Woods in een drukke Kalver­straat tegenkomt, heeft iedereen door: daar loopt iemand die bijzonder is’

Als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat de golfsport - nog steeds - om Tiger Woods draait. De uit de kluiten gewassen gekte omtrent zijn onverwachte rentree in het majortoernooi The Masters op de Amerikaanse Augusta National is daar het bewijs van.

5 april