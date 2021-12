POLL | Wat was voor jou het mooiste sportmoment van 2021?

2021 was een jaar vol bijzondere en mooie sportmomenten . Wat was voor jou het allermooiste moment? Laat je stem achter in onze poll.

27 juni: Mathieu van der Poel pakt gele trui in Tour de France

Met lege tribunes, besmettingen en afgelastingen had 2021 de nodige opstartproblemen, maar vanaf half april keerden de fans overal in Europa terug in de stadions en brak een prachtige sportzomer aan. Voor de Nederlandse sportfans was het eerste hoogtepunt de Tour de France, waarin Mathieu van der Poel ook liet zien op de weg een bijzondere renner te zijn. Hij won op sensationele wijze de etappe naar Mûr-de-Bretagne. Toen MVDP de finish overkwam, wees hij direct naar boven: deze was voor opa Raymond Poulidor. Van der Poel reed daarna nog zes dagen vol trots en lef in de gele trui.

Volledig scherm Mathieu van der Poel wijst naar de hemel na zijn ritzege in Mûr-de-Bretagne © AFP

7 juli: Denemarken in halve finale EK na drama rond Christian Eriksen

Volledig scherm © EPA Het EK 2020 ging vorig jaar niet door, maar op 11 juni 2021 ging het toernooi dan toch van start. In de derde wedstrijd van het EK, tussen Denemarken en Finland, werden miljoenen televisiekijkers tot grote emoties geroerd. Vlak voor rust viel Christian Eriksen neer, zonder tegenstander in de buurt. Al snel was duidelijk dat het goed mis was. Onder aanvoering van aanvoerder Simon Kjaer vormden de Deense spelers een menselijk schild rond Eriksen, die op het veld gereanimeerd werd.



Een paar uur later verloren de lamgeslagen spelers van Denemarken in de tweede helft van Finland (0-1), maar het team van bondscoach Kasper Hjulmand herpakte zich op wonderbaarlijke wijze en bereikte zelfs de halve finale. Daarin bleek Engeland net te sterk in de verlenging. Vier dagen later verloren de Engelsen in de finale na strafschoppen van Italië. En het beste nieuws van alles: Eriksen herstelde goed en liet zich nog tijdens het toernooi bij zijn teamgenoten zien.

30 juli: Niek Kimmann pakt met kapotte knie toch goud op BMX

Na het EK duurde het maar twaalf dagen tot de Olympische Spelen in Tokio van start gaan. Voor Nederland begonnen de Spelen dramatisch, met op 26 juli onder meer een botsing tussen Niek Kimmann en een steward tijdens een trainingsronde op het olympische parkoers. Hij liep daarbij een scheurtje in zijn knieschijf op, maar pakte vier dagen later toch het goud op zijn BMX.

Volledig scherm Niek Kimmann met zijn gouden medaille in het Ariake Urban Sports Park in Tokio. © ANP

5 augustus: Shanne Braspennincx pakt na zware route goud op keirin

Nederland pakte uiteindelijk liefst 36 medailles in Tokio, waarvan twaalf op fietsonderdelen. Vooral bij het baanwielrennen domineerde Nederland, waar dat voorheen een sport was waarin Groot-Brittannië de medailles aaneenreeg.



In juli 2015 werd Shanne Braspennincx getroffen door een hartinfarct tijdens een trainingskamp in de Verenigde Staten, waardoor ze op de Spelen van 2016 slechts reserverijdster was en niet in actie kwam. Vijf jaar later schitterde ze in de Velodroom van Izu, waar ze op 5 augustus het goud pakte op de keirin en zo in de voetsporen van Ellis Ligtlee trad.

Volledig scherm Shanne Braspennincx krijgt de felicitaties van haar vriend Jeffrey Hoogland na het winnen van de finale keirin in het Izu Velodrome op de Olympische Spelen in Tokio. © ANP

6 augustus: Harrie Lavreysen verslaat Jeffrey Hoogland in zenuwslopende sprintfinale

Het hoogtepunt bij het baanwielrennen volgde een dag later, toen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland tegenover elkaar kwamen te staan in de finale bij de sprint. Het werd een zenuwslopende sprintfinale, waarin Lavreysen de beslissende heat won van zijn goede vriend, kamergenoot en trainingspartner. Lavreysen pakte ook nog brons op de keirin en op de teamsprint pakte Nederland het goud.

Volledig scherm Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen met hun zilveren en gouden medailles na afloop van de sprintfinale. © ANP

7 augustus: Sifan Hassan pakt tweede goud op Olympische Spelen

Het waren afgelopen zomer natuurlijk ook de Olympische Spelen van Sifan Hassan. De 28-jarige atlete, die werd geboren in Ethiopië en op haar vijftiende naar Nederland kwam, ging met een even ambitieuze als onrealistische doelstelling naar Tokio: goud winnen op de 1500 meter, 5000 meter en 10.000 meter. Een gouden trilogie kwam er niet, maar met goud op de 5000 meter én 10.000 meter en ook nog brons op de 1500 meter maakte ze wereldwijde faam.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

5 september: Max Verstappen wint in zonovergoten Zandvoort

2021 was natuurlijk ook het jaar van Max Verstappen, die al vanaf de eerste race in maart in een titelgevecht met Lewis Hamilton belandde. Verstappen won uiteindelijk tien races, Hamilton acht. Begin september keerde de Formule 1 na 36 jaar terug in Zandvoort, waar 70.000 fans in het zonovergoten Zandvoort genoten van een prachtig weekend op het circuit in de duinen. Verstappen pakte op zaterdag pole en domineerde op zondag van begin tot eind, waarmee hij miljoenen racefans een droomweekend cadeau gaf.

Volledig scherm Max Verstappen in Zandvoort. © Pim Ras Fotografie

23 oktober: Rico Verhoeven met kapot oog toch te sterk voor Jamal Ben Saddik

Op vechtsportgebied was het lang uitkijken naar het volgende titelgevecht van Rico Verhoeven. Na een spectaculair gevecht en een lastige start won de Nederlandse titelhouder op technische knock-out van Jamal Ben Saddik. De Marokkaanse Belg begon sterk aan de hoofdact van Glory Collision 3 en maakte het Verhoeven moeilijk.



Verhoeven werd in de slotfase van de eerste ronde hard geraakt en kreeg het in de tweede ronde opnieuw zwaar te verduren. Verhoeven ging naar de grond en liep een diepe snee onder zijn linkeroog op. Het bloed stroomde over zijn wang en hij hield er ook een flink dik oog aan over, maar Verhoeven vocht door en bleek uiteindelijk toch de sterkste in het kolkende Gelredome in Arnhem.

Volledig scherm Kickboksers Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik in actie tijdens hun gevecht om de wereldtitel in het Gelredome. © ANP

16 november: Oranje plaatst zich voor WK met Van Gaal in rolstoel op tribune

Op voetbalgebied was het voor Nederland geen topjaar, al beleefden de fans van Ajax natuurlijk plezier aan de dubbel en de perfecte poulefase in de Champions League. Lieke Martens schitterde voor FC Barcelona in de Champions League-finale tegen Chelsea, maar strandde met de Leeuwinnen op de Spelen in de kwartfinale. Oranje won de drie pouleduels in de volle Johan Cruijff Arena op het EK, maar vloog er vervolgens in Boedapest roemloos uit in de achtste finale tegen Tsjechië. Frank de Boer trok zijn conclusies en Louis van Gaal werd voor de derde keer bondscoach om Nederland nog naar het WK 2022 te loodsen. Dat lukte, al moest Van Gaal de beslissende wedstrijd tegen Noorwegen in een rolstoel vanaf de tribune volgen in de lege Kuip. De opluchting en blijdschap waren te zien op dertig stralende gezichten op de groepsfoto in de kleedkamer.

Volledig scherm Louis van Gaal viert samen met de spelers van Oranje het bereiken van het WK. © KNVB

12 december: Max Verstappen pakt op sensationele wijze eerste wereldtitel

Voor Formule 1-liefhebbers was het dit jaar 22 zondagen genieten van spanning en races op topniveau. De beslissing viel in de slotrace in Abu Dhabi pas in de allerlaatste ronde, nadat Max Verstappen dankzij de safety car toch weer bij Lewis Hamilton kon komen en de zevenvoudig wereldkampioen met kramp in zijn benen toch nog voorbijging. Een jarenlange droom van Verstappen en miljoenen racefans ging daarmee in vervulling.

Volledig scherm Max Verstappen viert feest met zijn team na de Grand Prix van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit. © ANP