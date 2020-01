Polling opgelucht na operatie: ‘Vergeleken met hernia stelt dit niet veel voor’

Door Lisette van der Geest



,,Ik had al sinds de eerste maanden van vorig jaar last van irritatie in mijn knie. Ik kon een periode nauwelijks judoën en het voelde alsof er een los stukje in zat”, zegt Polling. Ze twijfelde langere tijd over een operatie. In december, bij de World Masters in China, deed de judoka goede zaken door in de finale op ippon te winnen van Sanne van Dijke, haar rivale in de strijd om het ene olympische ticket in de klasse tot 70 kilogram.



,,Maar eigenlijk kon ik vlak voor die wedstrijd niet lopen en draaien, en twijfelde ik op de middag ervoor nog over deelname. Dat is me nog nooit gebeurd. Uiteindelijk heb ik het met pijnstilling in wel gedaan en dat ging ook goed, gelukkig”, zegt Polling. Ze won daar voor de vierde keer in haar carrière de World Masters, tevens haar tweede van het jaar.