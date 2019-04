Polling vroegtijdig uitgeschakeld in Antalya

Polling maakte een maand geleden haar rentree tijdens de GP van Marrakesh. Toen was Teltsidou haar eveneens in de tweede ronde met ippon de baas. Een week later verloor Polling bij een grandslamtoernooi in Rusland al in de eerste ronde. De viervoudig Europees kampioene stond bijna een jaar aan de kant wegens een hernia.

In de klasse tot 63 kilogram was Geke van den Berg in Antalya snel klaar. Ze verloor haar eerste wedstrijd op ippon door een houdgreep van Cuijuan Shi uit China.



Jim Heijman (-81 kilogram) moest in zijn eerste wedstrijd zijn meerdere erkennen in Luka Maisuradze uit Georgië. Hij verloor op ippon.