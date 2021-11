Polman is fit en gaat mee naar WK in Spanje, handbalsters winnen laatste oefenduel in Bergen ruim

Estavana Polman is door interim-bondscoach Monique Tijsterman geselecteerd voor het WK. De opbouwspeelster van Oranje en de Deense club Esbjerg liep in mei voor de tweede keer in een jaar tijd een zware knieblessure op, maar is fit genoeg voor de strijd om titelprolongatie.

Polman veroverde bijna twee jaar geleden met Oranje de wereldtitel. Ze werd gekozen tot beste speelster van dat WK in Japan. Een half jaar later scheurde Polman de kruisband van haar rechterknie. Na een maandenlange revalidatie keerde ze begin van dit jaar terug bij de Nederlandse selectie, maar in mei liep ze weer een knieblessure op die een operatie vereiste. Polman miste daardoor de Spelen in Tokio.

Het WK is van 1 tot en met 19 december. Achttien speelsters reizen af naar Torrevieja. Zestien speelsters worden opgenomen in de wedstrijdselectie. Zoë Sprengers mag zich opmaken voor haar eerste eindtoernooi. De linker aanvalster van Bayer Leverkusen debuteert op een grote eindronde.

Op het WK is Nederland ingedeeld in groep D met Zweden, Puerto Rico en Oezbekistan. Alle poulewedstrijden van Nederland worden gespeeld in Torrevieja. De eerste drie landen uit de acht poules plaatsen zich voor de hoofdronde. De landen die op de vierde plaats in de poule eindigen spelen om de Presidents Cup en de plaatsen 25 tot en met 32. De halve finales worden gespeeld op 17 december, de finale staat gepland voor 19 december.

Ruime oefenzege op Zuid-Korea

De Nederlandse handbalsters hebben zondagmiddag de laatste oefeninterland in de voorbereiding op het WK met 41-25 gewonnen van Zuid-Korea. Oranje verdedigt komende maand in Spanje de wereldtitel die het twee jaar geleden in Japan veroverde.

Het team van bondscoach Monique Tijsterman leidde in de Noorse stad Bergen bij de rust al met 20-12. In de tweede helft liepen de handbalsters verder weg. Dione Housheer was topscorer bij Nederland met zeven treffers. Laura van der Heijden scoorde vijf keer en Danick Snelder, Kelly Dulfer en Kelly Vollebregt waren ieder goed voor vier doelpunten.

Wedstrijdschema WK

• Vrijdag 3 december, 18.00 uur: Nederland-Puerto Rico

• Zondag 5 december 18.00 uur: Oezbekistan-Nederland

• Dinsdag 7 december 20.30 uur: Nederland-Zweden

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.