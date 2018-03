Polman mist handbaltweeluik tegen Hongarije

Ook Jessy Kramer, Charris Rozemalen en Kristy Zimmerman zijn wegens blessures weggevallen. Bondscoach Helle Thomsen heeft wel Angela Malestein weer opgeroepen. De hoekspeelster was er een tijdje uit met een gebroken neus, maar is weer fit genoeg om te spelen.



Oranje eindigde vorig jaar december als derde op het WK in Duitsland en speelt donderdag zijn eerste interland na dat WK, uit tegen Hongarije. De thuiswedstrijd is zondag in Eindhoven. Nederland en Hongarije voeren samen de groep aan, waaruit de twee beste landen zich plaatsen voor het EK in december in Frankrijk.