Poloërs zien olympische droom vervliegen tegen wereldtopper Montenegro

Nederland deed voor het laatst in 2000 mee aan de Spelen, Van der Meer was toen nog een van de spelers. Voor de Spelen van Rio 2016 werd plaatsing net gemist.



Van der Meer sprak van een grote teleurstelling. ,,Hier hebben we vier jaar voor gewerkt, dat is zwaar. Het zorgt voor gemengde gevoelens. Ik ben trots op hoe we hier gespeeld hebben. Ook vandaag hebben we goede momenten laten zien. In de derde periode komen we netjes terug. Daarna probeerden we het misschien te veel individueel te forceren, dan lopen zij weg. Het is natuurlijk ook een wereldteam.”