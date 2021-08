Poolse baanwielrenner betrapt op doping, hitte teistert rolstoeltennissers

De Poolse baanwielrenner Marcin Polak is betrapt op doping bij de Paralympische Spelen. De internationale wielrenunie UCI meldde vrijdag dat de 38-jarige winnaar van het brons op de 4 kilometer achtervolging positief is bevonden op het bloeddopingmiddel epo. Hij is voorlopig geschorst.

Polak, die diverse wereldtitels veroverde, mag door zijn schorsing niet uitkomen op de tijdrit over 1 kilometer. Een tuchtcommissie moet nog bepalen welke straf de baanwielrenner krijgt en of hij zijn bronzen plak moet inleveren, aldus de UCI.

Hitte speelt rolstoeltennissers parten

De hitte in Tokio maakt rolstoeltennis op de buitenbanen onmogelijk bij de Paralympische Spelen. Alle partijen op de banen 1 tot en met 9 op het Ariake Tennis Park zijn uitgesteld omdat de organisatie het in temperaturen van boven de 31 graden Celsius onverantwoord vindt de tennissers te laten spelen.

Herstel rolstoelbasketbalsters

Bruinsma naar zwemfinale

Gebru prolongeert titel niet

Daniel Abraham Gebru, die in Rio 2016 paralympisch goud won in de wegrace bij het wielrennen, wist in Tokio geen medaille te winnen op de 4000 meter individuele achtervolging. Hij zette in de kwalificaties de vijfde tijd neer en mocht niet meer in actie komen in het finaleblok.