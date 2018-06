Poolse voormalig topatlete Szewinska (72) overleden

De Poolse behoorde in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw tot de beste sprintsters van haar generatie en is drievoudig olympisch kampioene. Szewinska, een sporticoon in haar vaderland, was al enige tijd ziek.



Szewinska nam vijf keer deel aan de Olympische Spelen, waar ze in Tokio 1964 op de 4x100 meter estafette haar eerste goud veroverde. In 1968 (Mexico) volgde goud op de 200 meter. Vier jaar later pakte ze in München de olympische titel op de 400 meter. Op de 100, 200 en 400 meter verbeterde ze alles bij elkaar tien keer het wereldrecord. Na haar loopbaan werd ze lid van het Internationaal Olympisch Comité.



,,Een droevige gebeurtenis en een groot verlies voor ons land'', zei de Poolse president Andrzej Duda. Szewinska was als kind van Joodse ouders in 1946 in een vluchtelingenkamp in Leningrad, het huidige Sint-Petersburg, geboren.