Popovich de geschiedenisboeken in na 1336ste zege met San Antonio Spurs

Popovich had 2030 wedstrijden nodig om het record van Nelson, die 2398 keer als hoofdcoach op de bank zat, te verbeteren. ,,Iedereen deelt mee in dit record. Het is niet van mij, het is van ons allemaal hier in deze stad”, zei de Amerikaan, nadat zijn ploeg in het vierde kwart een achterstand van 15 punten had weggewerkt. “Basketbal is een teamsport.”