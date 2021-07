Prado wint GP van Tsjechië in MXGP, Coldenhoff vierde

Glenn Coldenhoff belandde in de eindstand van de GP van Tsjechië op de vierde plaats, achter de Italiaan Antonio Cairoli en de Zwitser Jeremy Seewer. Coldenhoff kwam ook in beide manches als vierde binnen. Calvin Vlaanderen eindigde in de GP als vijftiende en Brian Bogers als 23ste.

Jeffrey Herlings kwam in Loket niet in actie. De wereldkampioen van 2018 moest aan de kant blijven wegens een schouderblessure, die hij vorige week bij de Nederlandse GP in Oss opliep. Komende zondag is de GP van België in Lommel.