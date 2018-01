Puts gaat weer trainen in Nationaal Trainingscentrum

De afgelopen drie jaar trainde de 23-jarige Utrechter bij Herman van den Berg in Nieuwegein. ,,Ik heb daar grote progressie gemaakt, werd in 2016 zelfs wereldkampioen. Ik wil stappen blijven maken'', zegt Puts over zijn terugkeer.



Hij trainde eerder al in Amsterdam, maar vertrok toen na een jaar. Hij gaat nu trainen onder Mark Faber, die hij al goed kent. ,,In mijn eerdere jaar bij het NTC heb ik veel geleerd, maar uiteindelijk werkte het niet. Mark is een hartstikke goede trainer, met wie ik een goede band heb. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik superhard ga zwemmen.''



Faber is blij met de komst van Puts. ,,Met Thom de Boer en Valerie van Roon hebben we een mooi echt sprinterstrio. Zowel voor Jesse als de groep is zijn komst een heel mooie aanvulling.''