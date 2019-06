Quartararo stunt en pakt pole in Assen, Rossi wacht inhaalrace

De Spanjaarden Maverick Viñales en Alex Rins completeren de eerste startrij. Wereldkampioen Marc Márquez, die vorig jaar won in Assen, start vanaf plaats vier. Hij kwam liefst 0.714 seconden te kort voor pole, een fors gat. Het zeg veel over de toptijd die Quartararo neerzette. De jonge coureur strijdt dit jaar voor het eerst in de MotoGP-klasse. Hij rijdt in het satellietteam van Yamaha, dat geleid wordt door teammanager Wilco Zeelenberg. Quartararo staat zevende in de WK-stand.

Publiekslieveling Valentino Rossi (40) kende een uiterst moeizame kwalificatie. De ellende begon vanmorgen al. Tijdens de derde vrije training werd zijn snelste rondetijd ongeldig verklaard omdat hij buiten de kerbstones had gereden. Derhalve moest de race-icoon in Q1 aan de bak om zich te kwalificeren voor Q2, waarin de beste tien coureurs strijden om de beste startpositie. Rossi maakte echter weinig klaar en start daarom slechts als veertiende. De Italiaan zal morgen in de achtervolging moeten om nog iets aan het weekeinde over te houden. Zijn laatste MotoGP-zege dateert van twee jaar geleden: toen won Rossi in Assen.



Jorge Lorenzo moest de kwalificatie aan zich voorbij laten gaan. De wereldkampioen van 2015 crashte gisteren hard tijdens een vrije training en liep daarbij een gebroken nekwervel op. Hij mist in elk geval twee GP’s.