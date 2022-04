Quartararo zegeviert in MotoGP in Portimão, Bautista de snelste in Assen

De Franse wegracer Fabio Quartararo heeft de Grote Prijs van Portugal in de MotoGP gewonnen. De regerend wereldkampioen was op het circuit van Portimão een klasse apart op zijn Yamaha. Hij startte als vijfde, maar nam al snel de leiding en stond deze niet meer af. Het was zijn eerste zege in dit seizoen.

Quartararo nam ook de leiding in het kampioenschap over van de Italiaan Enea Bastianini (Ducati), die de race niet uitreed. Hij deelt die koppositie met de Spanjaard Alex Rins (Suzuki), die als vierde finishte.



De Fransman Johann Zarco, die van poleposition was vertrokken, eindigde op ruim 5 seconden als tweede op zijn Ducati. De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia) werd derde.

,,Ik ben tot het uiterste gegaan”, zei Quartararo. “Ik had een geweldige start en ben heel blij met mijn eerste overwinning in dit seizoen.”

Zarco was niet in staat zijn landgenoot bij te houden. Hij leek zelfs het podium niet te halen, maar schoof alsnog op naar de tweede plaats door een crash tussen de Australiër Jack Miller (Ducati) en de Spanjaard Joan Mir (Suzuki), die elkaar in de strijd om de tweede plaats van de baan reden. ,,Ik ben onder de indruk van Quartararo. Hij reed dominant. Het is een mooie Franse overwinning, maar helaas niet de mijne”, zei Zarco.

Volledig scherm © AFP

Bautista wint in Assen

Motorracer Alvaro Bautista heeft op het TT Circuit in Assen de leiding gepakt in de stand van het WK Superbike. De 37-jarige Spanjaard van Ducati won de tweede race van het weekeinde en zag zijn belangrijkste concurrenten Jonathan Rea en Toprak Razgatlioglu uitvallen door een crash. Michael van der Mark werd in eigen land achtste op zijn BMW, nadat hij zaterdag als dertiende was geëindigd.

De Rotterdammer lag lang uit roulatie door een beenbreuk en maakte in Assen zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen. Zesvoudig wereldkampioen Rea had zaterdag nog de eerste race in Assen gewonnen, maar haalde nu de finish niet. De Brit dacht vanuit tweede positie de Turkse koploper Razgatlioglu binnendoor te passeren, maar daarbij kwamen beide coureurs ten val. Bautista kon daarna comfortabel naar de overwinning rijden.

Zo nam de Spanjaard de leiding in de WK-stand over van Rea. Van der Mark is gestegen naar de vijftiende plaats.

Volledig scherm Alvaro Bautista. © ANP