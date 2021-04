Rallycoureur Ogier verliest koppositie na aanrijding op openbare weg én negeert vervolgens politie

Op het moment dat de politie ter plaatse kwam, maakte Ogier - de wereldkampioen van 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2020 - zich zelfs uit de voeten richting startplaats. En dat met een serieus beschadigde wagen. De nieuwe leider in het klassement is nu Elfyn Evans.

Ogier kwam in botsing gekomen met een gewone auto op de openbare weg. Dat gebeurde toen de Fransman probeerde in te halen (zie video hieronder). De rechterkant van Ogiers wagen raakte flink beschadigd. Omstanders filmden het incident. Beiden auto’s liepen schade op. ,,Gelukkig is niemand gewond geraakt”, meldde het Toyota-team op Twitter. ,,De Yaris WRC van Seb en Julien is in orde om mee door te rijden.”