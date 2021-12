Ranomi Kromowidjojo wereldkampioene 50 vlinder in Nederlands record

Tiger Woods loopt nog moeizaam, maar gaat sterk van start met zoon Charlie

Tiger Woods en zijn 12-jarige zoon Charlie hebben op het PNC Championship in Orlando een foutloze openingsronde afgewerkt. ‘Team Woods’ ging rond in 62 slagen, tien onder het baangemiddelde. Vader en zoon sloegen tien birdies en hoefden geen enkele bogey in te vullen op hun scorekaart.

