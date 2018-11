Raptors winnen NBA-topper van Warriors

Het was in zekere zin een bevrijdende zege voor de Raptors, want de voorgaande acht ontmoetingen met de Warriors was de Canadese ploeg steeds de verliezende partij. Maar Toronto zit dit seizoen in een flow en won voor de zevende keer op rij.



Bij Golden State was Kevin Durant de absolute uitblinker met 51 punten en 11 rebounds. Voor de thuisploeg uit Toronto was het een hele kluif om Durant af te stoppen, maar het lukte mede dankzij de scoringsdrift van Kawhi Leonard (37 punten) en Pascal Siakam (26 punten).