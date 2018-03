Rebensburg pakt kristallen bol reuzenslalom zonder te skiën

Ze kreeg hem vandaag cadeau, want de de laatste race van dit seizoen in het Zweedse Are werd wegens storm geschrapt. Ook de laatste slalom van de mannen werd afgeblazen.



Rebensburg kon in theorie nog gepasseerd worden door Française Tessa Worley, maar die eindigt nu als tweede in de stand. Mikaela Shiffrin is de nummer drie. De Amerikaanse was al zeker van de zege in het eindklassement van de algemene wereldbeker. Voor Rebensburg is het de derde keer dat ze de prijs krijgt als beste skiester op de reuzenslalom. Ze won ook in 2011 en 2012.