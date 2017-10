Rebensburg wint seizoensopener in Sölden

Debutant Van der Mark laatste tijdens kwalificaties, pole voor Pedrosa

10:48 Dani Pedrosa heeft de polepostion gepakt bij de Grote Prijs van Maleisië in de MotoGP. De Spaanse Honda-coureur was met 1.59,212 net iets sneller dan de Fransman Johann Zarco en Andrea Dovizioso. Michael van der Mark start bij zijn debuut in de MotoGP zondag vanaf de 22e en laatste plek.