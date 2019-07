Rentier sneuvelt, Verwijlen door op WK in Boedapest

Acht jaar schorsing marathon­loop­ster Biwott

18 juli De Keniaanse marathonloopster Salome Jerono Biwott is voor acht jaar geschorst wegens een tweede dopingvergrijp. De 36-jarige atlete werd in april van dit jaar na de marathon van São Paulo positief bevonden op het verboden middel norandrosteron. Ze was in 2012 al eens voor twee jaar geschorst voor het gebruik van doping.